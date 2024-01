Carreta da Mamografia realiza mais de 24 mil exames em 2023 pelo Programa ‘Mulheres de Peito’

50 municípios do estado de São Paulo receberam a ação, que atendeu, em maior quantidade, mulheres com mais de 50 anos

O programa Mulheres de Peito, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI) – instituição social filantrópica de saúde, referência em diagnóstico por imagem – atendeu 24.690 mulheres em São Paulo em 2023. Nas 50 cidades por onde passou, recebeu uma média de 493 pacientes por campanha, promovendo acesso da população à atenção básica em saúde, incentivando mulheres a realizar os exames gratuitamente e prestando apoio ao Sistema Único de Saúde.

Entre as atendidas, 65,35% tinham entre 50 e 69 anos; 24,73% tinham de 35 a 49 anos e 9,92% são 70+. “Essa estatística reflete o perfil dos principais pacientes da FIDI, que são mulheres 50+. Elas se cuidam mais, possuem a rotina de ir a médicos ginecologistas e são os principais públicos de campanhas bem-sucedidas de atenção aos cuidados com a saúde”, explica a doutora Vivian Milani, médica radiologista da Fundação.

Do total de exames realizados pela FIDI nas carretas, 306 foram encaminhados para tratamento. A mamografia é um exame indispensável para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Se for detectada em fase inicial, aumenta as chances de tratamento e cura, podendo chegar a 98%. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no estado de São Paulo, estima que em 2023 ocorreram 20.470 novos casos da doença, sendo essa a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil (1).

“O Programa Mulheres do Peito leva o acesso a exames diagnósticos, ampliando a prevenção de enfermidades relacionadas à mama. As carretas agilizam o diagnóstico e impactam positivamente a vida de muitas pacientes que aguardavam para realizar um exame de extrema importância para a saúde da mulher”, detalha a doutora Vivian.

(1) Dados e números sobre o câncer de mama – Relatório anual 2023 relatorio_dados-e-numeros-ca-mama-2023.pdf (inca.gov.br).

Sobre a Carreta da Mamografia

As imagens capturadas nos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (SEDI), serviço da Secretaria que emite laudos à distância, localizado na capital paulista. O resultado sai em até dois dias após a realização do exame.

A carreta do programa Mulheres de Peito percorre os municípios do estado de São Paulo ininterruptamente, para incentivar mulheres a realizar exames de mamografia gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), ampliando o acesso da população à atenção básica em saúde.

A unidade móvel conta com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, supervisor e um agente administrativo. Para agilizar o diagnóstico, cada veículo é equipado com conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, computadores e mobiliários.

O projeto existe desde 2014, e as carretas, adaptadas para atender pacientes com deficiências, cadeirantes ou com mobilidade reduzida, já percorreram mais de 300 locais. No total, já foram realizadas cerca de 254 mil mamografias, 7 mil ultrassons, 700 biópsias, e mais de 2 mil mulheres foram encaminhadas para exames complementares ou início do tratamento oncológico em unidades estaduais especializadas. Atualmente, o Programa Mulheres de Peito realiza biópsia e, em caso de necessidade de novos exames, a mulher é encaminhada para unidade de saúde.

Sobre a FIDI

Fundada em 1985 por médicos professores integrantes do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Escola Paulista de Medicina – atual Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) –, a FIDI é uma Fundação privada sem fins lucrativos que reinveste 100% de seus recursos em assistência médica à população brasileira, por meio do desenvolvimento de soluções de diagnóstico por imagem, realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão médico-científica, ações sociais e filantrópicas.

Com 2.065 colaboradores e um corpo técnico formado por mais de 400 médicos, a FIDI está presente em 80 unidades de saúde nos estados de São Paulo e Goiás, e na cidade de Manaus (AM), e é a maior prestadora de serviços de diagnóstico por imagem do SUS, realizando aproximadamente 5 milhões de exames por ano, entre ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia, raios-X e densitometria óssea. Com soluções customizadas em diagnóstico por imagem, a FIDI oferece serviços de Command Center, Telerradiologia, Gestão Completa, Telecardiologia e Consultoria.

A Fundação também trabalha na proposição de soluções inovadoras para a saúde pública, como o sistema de análise de imagens de tomografia computadorizada por inteligência artificial, e participou da primeira Parceria Público-Privada de diagnóstico por imagem na Bahia. Por duas vezes, a FIDI recebeu o prêmio Referências da Saúde 2019 e 2020, na categoria Qualidade Assistencial, e por três vezes foi medalhista em desafios internacionais de aplicação de inteligência artificial no diagnóstico por imagem, propostos na conferência anual da Sociedade Norte-Americana de Radiologia, considerado o maior congresso do setor no mundo. Ao final de 2020, a Central de Laudos da FIDI obteve a certificação ISO 9001:2015 de Gestão da Qualidade, pela International Organization for Standardization e, em 2021, recebeu o selo de “Excelente Empresa Para se Trabalhar” (GPTW).