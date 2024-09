Sede própria da Casa da Advocacia é inaugurada em Artur Nogueira

A 248ª Subseção da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil Seção SP) inaugurou a sede própria da Casa da Advocacia e Cidadania, na última quinta-feira, dia 19 de setembro, em Artur Nogueira. A cerimônia de inauguração contou com a presença da presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, e do vice-presidente, Leonardo Sica, além da diretoria da Subseção de Artur Nogueira, autoridades e representantes das Comissões locais.

De Acordo com a presidente Carmen Josefina Maciel, essa obra é a realização de um sonho antigo da Subseção de Artur Nogueira. “Esse sonho foi realizado com muita luta, tanto de minha parte como com o apoio de toda diretoria para que pudéssemos ter êxito nessa empreitada”, disse ela.

A diretoria da 248ª Subseção da OAB-SP em Artur Nogueira é compota pela presidente Carmem Josefina Maciel; vice-presidente João Procópio das Neves; secretária geral Silvana Coelho Zar; secretário adjunto Richardison de Faria e a tesoureira Maria Aparecida da Silva Barboni.

O prédio da sede própria da Casa da Advocacia e Cidadania está localizado à Rua Tiradentes, número 970, Residencial Manhatan, em Artur Nogueira. O terreno tem uma área de mais de mil metros e a área total da construção é de 252,24 metros.

O terreno para construção do prédio foi recebido por doação do município de Artur Nogueira, cuja escritura foi lavrada no dia 21 de setembro de 2021. A verba para a construção veio através da Seccional da OAB-SP. O contrato da Seccional foi firmado em agosto de 2023 e o início foi em setembro de 2023, com inauguração um ano depois do início da obra.

“Quero deixar também um agradecimento especial para a líder da Subseção que sempre me apoiou, desde a época da doação do terreno até agora sempre esteve do meu lado”, completou a Dra. Carmen

Sobre a Subseção Artur Nogueira da OAB-SP

A Subseção de Artur Nogueira foi criada no dia 28 de setembro de 2015. O prédio da nova sede conta com salas de coworking para utilização dos advogados, além das salas para atendimento. Conta também com auditório com capacidade para 62 pessoas onde serão realizados cursos e palestras, além de área externa para confraternizações.

O prédio conta com toda estrutura necessária para o funcionamento e atendimento da OAB em Artur Nogueira. “Esse novo prédio vai atender melhor todos os advogados inscritos na subcessão, que hoje conta com mais de 300 inscritos, bem como todos os profissionais de Direito que por aqui passaram”, disse a Dra. Carmem.

Ela frisou também que “poderemos atender melhor toda a população da nossa jurisdição, que é composta por três municípios: Artur Nogueira, Engenheiro Coelho e Holambra”. A partir do dia 20 de setembro a nova sede já estará aberta e a disposição dos profissionais e da população.