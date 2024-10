Júnior Felisbino, do PSD, é reeleito prefeito de Cosmópolis com 47,45% dos votos

Júnior Felisbino, candidato do PSD, foi reeleito neste domingo, 6 de outubro, para mais quatro anos de mandato como prefeito de Cosmópolis. Com o apoio de 14.586 eleitores, ele garantiu 47,45% dos votos válidos. Essa vitória reafirma seu papel na liderança do município para o período 2025-2028.

Em segundo lugar ficou Pivato, do PSB, que obteve 6.706 votos, correspondendo a 21,86%. O terceiro colocado foi Humberto Hiroshi, do MDB, com 5.330 votos (17,37%), seguido por Ítalo Marquez, do PL, que recebeu 4.059 votos, representando 13,23% do total.

A eleição registrou uma abstenção significativa, com 9.799 eleitores (22,20%) não comparecendo às urnas. Votos em branco somaram 1.623 (4,73%) e os nulos totalizaram 2.034 (5,92%).

Júnior Felisbino agora se prepara para dar continuidade aos seus projetos no município, reforçando suas propostas de desenvolvimento e melhorias para a cidade.