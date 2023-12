Carreta Encantada arrebata moradores de Barão Geraldo com musical de Natal

Crédito: Firmino Piton

Público aprovou a festa realizada na Praça Durval Páttaro. Papai Noel foi a atração principal e a mais esperada da noite

A Praça Durval Páttaro, em Barão Geraldo, foi palco de mais um espetáculo da Carreta Encantada nesta quinta-feira, 14 de dezembro. O musical encantou os moradores do distrito que, com os filhos e netos, cantaram, dançaram e se emocionaram com princesas, príncipes, heróis, personagens infantis e, lógico, com a chegada do Papai Noel, a atração mais esperada da noite.

O evento faz parte da programação do Natal Caminhos dos Sonhos, uma realização da Prefeitura de Campinas e da Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas).

Priscila Pereira Vilela estava acompanhada dos pais e dos filhos. Ela esteve na primeira apresentação e voltou para conferir o novo formato do espetáculo. “Vamos esperar pra ver. A expectativa está grande”, disse. Já no início do musical, ela e a família eram pura animação. Priscila inclusive dançou no palco, com os personagens e, perguntada sobre o que achou do show, ela foi categórica “ótimo, maravilhoso, tudo lindo”.

Moradora de Barão Geraldo há 44 anos, Valdeci da Silva Chaves era só alegria ao final do espetáculo. “Olha realmente dessa vez foi surpreendente. Foi divino, encantador, tudo muito bem organizado”, disse. “Algumas pessoas vieram naquela expectativa de que não ia dar certo, mas deu. As crianças, os pais, todo mundo cantando e dançando, foi lindo”, completou.

Acompanhando a netinha Lívia, Maria Selma Fernandes também aprovou. “Minha neta tem quatro aninhos e adorou tudo”, disse. Provando que as princesas também fazem sucesso com os adultos, a moradora do bairro contou que essa foi a parte que ela mais gostou. “Gostei das princesas e dos super-heróis, todos os super-heróis. Foi muito lindo, muito lindo”.

Édio Aparecido Ramos Chaves elogiou o musical e a organização. “Tudo muito bem-feito, a coordenação, a montagem e a apresentação. Eu vi a alegria no rostinho das crianças e os pais também ficaram satisfeitos”, elogiou. “Nota 10 para a Prefeitura e para todo mundo que participou”.

Espaços públicos

A Praça Durval Páttaro é tradicional em Barão Geraldo. As pessoas ocupam diariamente o local para praticar esportes, fazer caminhada, lian gong, festa infantil, piquenique ou mesmo para ler sob a sombra das árvores.

O espaço, que já contou até com uma pista de bicicross onde hoje funciona a academia da terceira idade, tem sediado eventos da Secretaria da Cultura e Turismo nos fins de semana. Até casamento já foi realizado no local.

Danieli Sampaio estava com o filho, Caetano, e do pai dele, o Eduardo. Além da expectativa com espetáculo, ela reforçou a importância de eventos em espaços públicos. “Nós achamos que é lindo quando conseguimos ocupar o espaço público e reunir pessoas. Nós vemos aqui uma série de pessoas de diferentes idades, diferentes classes sociais”, enfatizou. “É maravilhoso promover ações culturais desse tipo, dessa natureza”.

Além de Barão Geraldo, outras duas apresentações serão feitas esta semana. Na sexta, 15 de dezembro, é a vez do Jardim Paraíso de Viracopos receber o evento natalino, e no sábado, 16, o show será no Parque Valença.

A Carreta Encantada ainda terá apresentações na Arautos da Paz, no Taquaral (20/12, quarta-feira, às 19h), na Praça Beira Rio, em Sousas, (21/12, quinta-feira, às 19h) e na Arena Shangai, no Jardim Changai (22/12, sexta-feira, às 19h).

Natal Caminhos dos Sonhos

O Natal Caminhos dos Sonhos está agitando Campinas neste final de ano. Estão programadas atividades no Centro e em diversos bairros da cidade, com atrações para todas as idades.

