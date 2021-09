Carreta pega fogo e interdita rodovia em Paulínia

Uma carreta carregada com paletes de plástico pegou fogo na tarde desta terça-feira (28), na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), logo após passar a praça de pedágio de Cosmópolis, sentido Campinas(SP). As chamas consumiram a carroceria do veículo e se alastrou para uma área verde ao lado da rodovia.

Pneu estourado

De acordo com informações, o fogo começou após um pneu estourar na altura do Km 135, logo após a praça de pedágio de Cosmópolis, já no município de Paulínia (SP). O motorista conseguiu desarticular o caminhão, ficando apenas a carroceria em chamas. Toda a carga de paletes de plástico foi consumida rapidamente.

A pista ficou interditada no sentido sul (Campinas) por aproximadamente 30 minutos.

Ninguém se feriu. Após liberação, os motoristas puderam trafegar sem riscos pela pista.