Carreta Solidária oferece passeios em troca de alimentos e rações em Artur Nogueira

Ação acontecerá nesta quarta-feira (24), das 18h às 22h, com saída e chegada na Lagoa dos Pássaros

A fim de arrecadar ração para animais e alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade, a secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Artur Nogueira firmaram uma parceria com a Carreta Furacão. Nesta quarta-feira (24), ao invés de pagar passagem, os moradores poderão dar uma volta no veículo em troca de um 1kg de alimento não perecível ou de pacotes de ração para cães e gatos.

O ponto de saída e chegada da Carreta Solidária será na Lagoa dos Pássaros, no Centro. O secretário de Assistência Social, Amarildo Boer, explica que a Carreta Solidária busca garantir diversão à população e, em contra-partida, atender as necessidades básicas da comunidade. “Com essa ação iremos juntar o útil ao agradável: proporcionaremos momentos de lazer aos moradores, e ainda arrecadaremos alimentos e ração para quem mais precisa”, frisou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Simone Sia Rissato, convida a população para mais essa boa ação. “Uma das prioridades da Administração é proporcionar qualidade de vida a todos, e a solidariedade é nossa grande aliada nessa jornada. Conto com a colaboração de cada morador nogueirense para que, desta forma, possamos garantir que as famílias em vulnerabilidade tenham um fim de ano um pouco mais acolhedor e com comida na mesa”, destacou.

Em clima de Natal, a unidade móvel é toda iluminada com pisca-pisca, acompanhada de funcionários fantasiados de desenhos animados, proporcionando alegria a quem se aproxima da Carreta Solidária.

As arrecadações serão revertidas para famílias em situação de vulnerabilidade e seus ‘pets’, a partir do Fundo Social de Solidariedade e dos programas sociais do município como Creas e Cras.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira