Carro pega fogo na Avenida Luciano Poltronieri em Jaguariúna

Um carro, modelo Fiat, pegou fogo, na tarde desta quinta-feira (14), na Avenida Luciano Poltronieri, em Jaguariúna. Apesar do susto, o motorista conseguiu sair do veículo ao perceber que saía fumaça do motor.

O Corpo de Bombeiros de Jaguariúna foi acionado imediatamente e conteve as chamas, evitando que o incêndio se espalhasse para outros veículos ou propriedades próximas. A Avenida ficou interditada