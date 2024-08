Cartão Cidadão garante acesso gratuito de holambrenses à Expoflora

A Prefeitura de Holambra e a organização da Expoflora firmaram, mais uma vez, parceria para garantir o acesso gratuito de moradores da cidade à maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. O objetivo é permitir que os holambrenses tenham a oportunidade de desfrutar da festa que é símbolo da cidade.

O passe-livre é válido para todos os dias do evento, que ocorre de 30 de agosto a 29 de setembro, de sexta-feira a domingo. Para isso será necessário apresentar o Cartão Cidadão – que precisa, necessariamente, ter sido emitido até o dia 31 de julho. O documento dará direito a uma entrada por dia. A entrada dos holambrenses, neste caso, se dará pela bilheteria oficial, no Espaço Ypê, em guichê exclusivo identificado para uso do documento.

“Mais do que uma festa, a Expoflora é a celebração das nossas raízes e de nossa identidade”, disse o prefeito da cidade, Fernando Capato. ” Este benefício aproxima o morador da festa e valoriza o cidadão que aqui vive.”

A 41ª edição da Expoflora começa em 30 de agosto e segue até 29 de setembro – sempre de sexta-feira a domingo, das 9h às 19h. O evento atrai à cidade, todos os anos, cerca de 300 mil visitantes vindos de diversas partes do país.