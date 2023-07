Carvão F.C. é o campeão do Campeonato Amador de Futebol 2023

De Artur Nogueira

O time Carvão F.C. foi o grande campeão do Campeonato Amador de Futebol 2023 em Artur Nogueira. A final do campeonato foi realizada na tarde deste sábado, dia 22 de julho, no Estádio Municipal Fábio Ferrari.

A disputa final foi entre o time Carvão F.C. e Itamaraty F.C. Durante o tempo normal os dois times estavam empatados em 1 a 1, assim a partida foi decidida nos pênaltis dando a vitória ao time Carvão F.C.

O prefeito Lucas Sia (PSD) entregou o troféu aos jogadores do Carvão F. C., além do chefe do poder Executivo também estiveram presentes na final do campeonato o secretário de Esportes Caio Rodrigues, os vereadores José Pedro Paes e Henrique Telles e a equipe da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Artur Nogueira.

Crédito Fotos: Karina Faccini