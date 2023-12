Casa da Agricultura de Pedreira sediou reunião para avaliar o Programa “Rotas Rurais” do Governo do Estado

Na última semana a Casa da Agricultura de Pedreira foi sede de uma avaliação técnica realizada por profissionais da CATI – Regional Bragança Paulista, CPF Santa Cruz e da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Pedreira, sobre o Programa “Rotas Rurais”, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, que colocou o endereçamento na área rural, como um CEP, o Plus Code, pois, as propriedades rurais não possuíam um endereçamento formalizado.

A Secretaria Estadual de Agricultura, representada pela CATI, junto ao Google Maps e a IEA, em uma junção de esforços, desenvolveram o projeto que vem alcançando sucesso junto aos proprietários rurais. “Agora cada propriedade rural de Pedreira possui um código, que ao ser colocado em algum aplicativo de mapa é mostrada sua localização exata”, destaca Walmir Carmino Pisciottano, Assistente Técnico da CATI.

A CPFL Santa Cruz aderiu ao Programa “Rotas Rurais” que possibilita uma maior facilidade de praticidade a empresa. “Clientes da área rural agora possuem o endereçamento, assim estarão recebendo suas contas de energia em suas propriedades, evitando a perda de deslocamento de nossa equipe, agilizando os processos de solicitações, principalmente as de manutenção”, enfatizou na ocasião Pedro Ivo Rochetti Zampronio, representante da CPFL Santa Cruz.

Para o Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi, o Programa “Rotas Rurais” chegou em Pedreira para ajudar os proprietários de áreas rurais a ter seu endereço em um aplicativo de celular. “Nossos agradecimentos ao Prefeito Fábio Polidoro por todo o apoio na celebção do convênio junto ao Governo do Estado para a implantação do projeto, não podemos também deixar de agradecer a todos que estiveram envolvidos no processo”, concluiu o Secretário Luciano Godoi.

Para os produtores rurais que desejam obter o Plus Code, ou realizar o cadastramento, devem procurar a Casa da Agricultura de Pedreira, que fica na Rua João Caldas, Loteamento Fazenda Santa Clara. Telefone: (19) 3893-1281.