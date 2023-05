Casa de Bolos indica cinco sabores típicos para o outono

_Com bolos feitos com frutas específicas da época, a Casa de Bolos

sugere sabores que não podem faltar na mesa durante a estação_

O outono é a época que marca a mudança de temperatura em todas as

regiões do país, com uma redução das máximas que antecedem a

chegada do frio. Para deixar o clima mais ameno, nada melhor do que

degustar um bolo com aquele gostinho caseiro, feito na hora, como os da

Casa de Bolos, maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no

segmento. Com uma variedade de sabores de frutas dessa estação, como

limão, goiaba, maçã, banana e laranja, a franquia selecionou receitas

com cada uma dessas delícias para deixar a época ainda mais gostosa.

Confira:

Maçã com Castanha: feito com pedacinhos de maçã combinado com o

gostinho crocante da castanha-do-pará, a receita é um dos sucessos d

Fubá com Goiabada: uma combinação que agrada a todos os gostos é

a goiabada e o fubá. Essa combinação pode ser encontrada na versão

clássica e também nas versões Bolo Piscina Romeu e Julieta e Bolo

Caseiro no Pote.

Bolo Caseiro no Pote de Limão: levando uma fruta típica da época,

o bolo, em porção individual, possui limão na composição e na

cobertura. Além desta delícia, a linha conta com mais de 15 sabores

disponíveis para agradar a todos os tipos de gostos.

Banana com Canela: receita clássica da casa, a combinação desses

ingredientes agrada qualquer um que experimenta. O ingrediente também

está disponível na versão Cuca, Torta e Bolo Caseiro no Pote.

Fofinho de Fubá com Laranja: para conquistar todos os paladares,

além do bolo clássico, a combinação de fubá e laranja também está

presente no sabor Crocante de Fubá com Laranja, em que é crocante por

fora e fofinho por dentro.

São mais de 430 lojas da rede em todo o Brasil e, para maior comodidade

dos clientes, além de estar presente nas principais plataformas de

delivery, a Casa de Bolos conta com aplicativo de delivery próprio que

pode ser baixado gratuitamente no site casadebolos.com.br.

SOBRE A CASA DE BOLOS

Criada com muito carinho pelas mãos talentosas da Vó Sônia em

parceria com seus filhos, a Casa de Bolos é pioneira no segmento de

bolos caseiros. Contando com mais de 430 unidades pelo país, a rede

mantém uma rigorosa qualidade dos bolos oferecidos. Natural de

Ribeirão Preto, mãe e filhos começaram o negócio num pequeno salão

no centro da cidade e, com o sucesso da loja, optaram pelo modelo de

franquias. Hoje, a Casa de Bolos tem no cardápio mais de 100 sabores,

incluindo versões diet, integral, funcional, bolo caseiro no pote e

bolos baby. Oferece também tortas, cucas e bolos de aniversário.