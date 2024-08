Casa de Cultura Aquarela recebe espetáculo OlorumAyé no 7 de setembroProjeto é contemplado pela Lei Paulo Gustavo

Produzido pelo grupo Oriki, o espetáculo OlorumAyé será apresentado no dia 7 de setembro, às 19h, com entrada gratuita. O evento é contemplado pela Lei Paulo Gustavo. A apresentação visa apresentar e preservar as narrativas da cultura Iorubá. A peça combina música, dança e teatro para retratar a criação do mundo e da vida pelos Orixás, entidades da cultura Iorubá, ligadas à natureza e cultuadas no candomblé e na umbanda.

O enredo inclui figuras centrais como Olorum, Oranyã, Oxalá e Nanã, que são fundamentais nos mitos fundadores das religiões afro-brasileiras. A produção se inspira nos Griots da África Ocidental, que transmitiam histórias e conhecimentos através de suas performances.

O projeto começou em 2020, no início da pandemia, quando a atriz Ayo Bento decidiu expressar artisticamente sua ancestralidade e as histórias que ouviu de seu pai. Inicialmente, ela criou o canal “Oriki.ri” no YouTube para compartilhar contos infantis Iorubás, o que evoluiu para o espetáculo presencial OlorumAyé.

A trilha sonora, composta por Nico Villas Bôas, é crucial para a narrativa, criando um ambiente sonoro que respeita a tradição dos cultos afro-brasileiros. A peça também explora a conexão entre ancestralidade e movimento, destacada pela bailarina Renata de Oliveira.

Formado por Ayo Bento, Kaeê Okano, Renata de Oliveira e Nico Villas Bôas, o grupo Oriki tem a missão de preservar a memória negra e promover a oralidade. Em novembro de 2022, o projeto foi aprovado na Virada AfroCultural de Campinas e agora retorna aos palcos com o nome “OlorumAyé”.

Serviço:

Espetáculo OlorumAyé

Data: dia 7 de setembro

Horário: às 19h

Local: Casa de Cultura Aquarela

Endereço: Rua Antônio Carlos Neves, 338, Chácaras Campos Elíseos.