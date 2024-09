Casa do Artesão anuncia evento para vendas e exposição de produtos em Artur Nogueira

Iniciativa da Aecran para fomentar artesanato local acontece dia 14 de setembro, das 11h às 17h, no Madalena Café e Bistrô

No dia 14 de setembro, a Associação de Empreendedores Colmeia Real (Aecran) fará um evento para divulgação dos produtos e serviços oferecidos pela Casa do Artesão. O evento será sediado no Madalena Café e Bistrô, das 11h às 17h, com entrada gratuita.

No local, haverá artesãos dispostos em barraquinhas, com objetivo de incentivar as vendas de produtos locais. O Madalena está localizado na Rua Ernesto Tagliari, número 1602, Vila Queiroz.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.