Casa Vermelha e SuperHall se apresentam nesta quinta no Cultura Rock de Artur Nogueira

Com entrada franca, shows acontecem na Réplica da Estação a partir das 20h

O tradicional Cultura Rock reunirá os amantes da música nesta quinta-feira (14), na Réplica da Estação, em Artur Nogueira. A banda Casa Vermelha se apresentará a partir das 20h, em seguida, a SuperHall assumirá o palco. A entrada é franca.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o evento acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. O valor adquirido no bar será direcionado ao Projeto Retreta da Corporação Musical 24 de Junho.

A CASA VERMELHA

Jimi Hendrix (1942-1970) é um ícone do rock cuja música transcendeu gerações. A influência do artista na história da guitarra elétrica é inegável, e sua genialidade musical ainda ressoa.

Com o objetivo de prestar homenagem a esse grande artista e ídolo, três amigos músicos se uniram para criar o projeto “Tributo a Jimi Hendrix”. O nome escolhido para a banda foi “A Casa Vermelha”, uma tradução de “Red House”, um blues emblemático gravado no primeiro álbum de Hendrix.

Marcos Baratha no baixo e vocal, Lucas Calheiros na guitarra e Leonardo (Xitão) na bateria, reproduzem a essência do trio “The Jimi Hendrix Experience”, com toda a a genialidade e loucura musical avassaladora dos anos 60.

Clássicos como “Foxy Lady”, “Purple Haze”, “Fire”, “Voodoo Child”, “The Wind Cries Mary”, “Little Wing” e “Spanish Castle Magic” estão presentes no repertório.

“A Casa Vermelha” é, acima de tudo, uma homenagem e um tributo à obra desse gênio da música. Mas também é uma garantia de diversão, com muito rock, blues e a energia visceral de uma década que foi provavelmente a mais rica e criativa em termos de identidade musical.

SUPERHALL

A banda SuperHall surgiu da fusão de duas bandas nogueirenses dos anos 90/2000: os Supérfluos e a Bayhall. É composta por Sandrinho na bateria, Vitão no baixo, Marcão na guitarra e João Bertaglia no vocal. No repertório, tocam principalmente rock nacional de bandas como Raimundos, Planet Hemp, O Rappa, Charlie Brown, entre outras.

No entanto, também estão desenvolvendo músicas autorais. A SuperHall promete sempre proporcionar shows diferentes e garantir diversão. Rock and fun!