Casal é baleado em Itapira em Operação do BAEP

Cerca de 10 viaturas e mais de 35 homens do Batalhão de Ações Especiais de Policia – BAEP da Polícia Militar estiveram em Itapira nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 21, como parte de uma operação para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra integrantes de facções criminosas.

Informações dão conta de que um casal foi morto em uma casa situada no bairro dos Prados, Zona Leste da cidade. Os PMs teriam cercado a casa e, ao invadirem o local, foram recebidos a bala por um homem. Houve uma intensa troca de tiros e o suspeito acabou sendo alvejado e morto. Em outro cômodo da casa, uma mulher também teria atirado contra dos homens do Baep. Assim como o companheiro, ela foi morta no confronto.

Esta operação contra o crime organizado, em conjunto com o MP (Ministério Público), está sendo realizada simultaneamente em Pinhalzinho, Bragança Paulista, Paulínia, Hortolândia e Porto Ferreira. Os alvos principais são suspeitos de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e traficantes de drogas.

O delegado titular de Itapira, Anderson Cassemiro já esteve na casa onde houve esse tiroteio. Para ele, os PMs apenas revidaram para se defender. Pelo menos uma pessoa foi detida durante a operação.