Casal é Preso por Tráfico de Drogas em Santo Antônio de Posse pela Guarda Civil Municipal

Na noite de 18 de setembro, a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu um casal por tráfico de drogas após uma abordagem suspeita durante patrulhamento de rotina. Os agentes notaram que a mulher passou rapidamente algo ao homem que a acompanhava, o que motivou a ação imediata da equipe.

Na revista pessoal, foram encontrados R$ 69 em notas variadas com o homem. Ao se levantar, a mulher deixou cair um pino rosa contendo substância semelhante à cocaína. Após uma busca detalhada na área, os guardas localizaram 26 pedras de crack, 14 flaconetes de cocaína idênticos ao encontrado com a mulher, e uma porção de maconha.

Além das drogas, foram apreendidos um celular e uma folha com um número de telefone vinculado a transações via PIX, reforçando a suspeita de envolvimento do casal no tráfico.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Jaguariúna, onde o delegado determinou a prisão dos envolvidos. O casal permanecerá à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.