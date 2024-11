Casal se passa por agentes do SUS para aplicar golpes

Um casal da Zona Sul da cidade quase perdeu R$ 20 mil para os golpistas; Polícia acompanha caso

Um casal está tentando aplicar golpes em Mogi Mirim fazendo se passar por agentes do SUS (Sistema Único de Saúde). O homem e a mulher dizem que precisam colher dados para um suposto recadastramento. A moça, aparentemente mais velha e o comparsa foram vistos na quarta-feira (30) no bairro da Vila Bianchi, Zona Sul da cidade.

Eles abordaram pessoas que são próximas da vereadora Mara Choqueta. Segundo Mara, os marginais bateram palma e, em seguida, fotografaram os moradores da casa. Desconfiados, as pessoas dessa residência acharam que realmente se tratava de um golpe e, imediatamente, pediram ajuda aos filhos para checarem contas bancárias em duas agências.

No primeiro banco não houve tentativa de saque. Porém, na segunda agência, os golpistas já haviam realizado um empréstimo de R$ 20 mil em nome do casal. Felizmente, houve tempo de bloquear a transação. Na manhã desta quinta-feira (31), para surpresa das vítimas, os bandidos reapareceram em frente a casa afirmando que precisavam fazer outras fotos.

O filho do casal percebeu a nova tentativa de golpe e chegou a gritar com os marginais que, surpresos, saíram correndo. Um deles ainda foi fotografado antes de deixar o local. As quase vítimas acreditam que os marginais usem as imagens captadas pelo celular para usá-las como identificação facial de alguns bancos.

A vereadora já acionou a GCM (Guarda Civil Municipal) e as polícias Civil e Militar na tentativa de identificar e prender o casal. Este ano, outros golpistas tentaram aplicar golpes afirmando ser funcionários da Secretaria da Saúde. A pasta ressalta que não há nenhum recadastramento SUS e outros programas de Saúde em andamento em Mogi Mirim.

Já as autoridades policiais pedem para as pessoas que forem abordadas, ligarem imediatamente para o 190 (Polícia Militar), 3806-4514 (Polícia Civil) e 153 (Guarda Civil Municipal).