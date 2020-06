Casos de dengue caem 77% em Jaguariúna

Os casos confirmados de dengue caíram 77% na cidade de Jaguariúna neste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a maio foram confirmados 28 casos da doença no município, contra 124 no mesmo período do ano passado.

O número de notificações da doença também caiu de 307, em 2019, para 170, neste ano – uma redução de 44,6%.

A manutenção da cidade feita regularmente pela Prefeitura, com serviço de remoção de entulhos e operação cata-bagulho, contribui para a redução do número de focos do mosquito Aedes Aegypti. Mutirões de limpeza e visitas de agentes de saúde nas residências e comércios da cidade também são outras ações importantes no combate à dengue.