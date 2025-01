CASTRAMÓVEL RETOMA CASTRAÇÕES A PARTIR DA PRÓXIMA TERÇA

O Castramóvel da Prefeitura de Jaguariúna vai retomar as castrações de animais a partir da próxima terça-feira, dia 28 de janeiro.

Os tutores interessados no serviço devem abrir um protocolo no Atende Fácil e, em seguida, entrar em contato com o Posto de Atendimento Médico Veterinário da Prefeitura para agendamento da data da castração.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-9700, nos ramais 3054 ou 3055. Os agendamentos podem ser realizados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

O Castramóvel está localizado no Parque Menegon, no bairro São José.

Foto: arquivo