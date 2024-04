CATEA promove momento de lazer voltado às crianças com Transtorno do Espectro Autista

O Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (CATEA) Dr. José Muniz Júnior realizou nesta quarta-feira, 24 de abril, das 13h às 16h, uma integração com atividades lúdicas para 20 crianças que se encontram em fase de avalição. Além disso, as crianças puderem se divertir nos brinquedos que foram montados no local como, por exemplo, cama elástica, piscina de bolinhas e piscina d’água.

“O objetivo foi oferecer um ambiente acolhedor, seguro e de lazer para que todos pudessem participar das atividades. Além disso, aproveitamos a oportunidade para realizar as avaliações médicas necessárias nessas crianças que foram convocadas para participar da ação”, comentou a coordenadora de Saúde Mental, Jane Papa.

Dentro da programação para a acolhida, também será promovido um encontro com os pais e com os responsáveis das crianças com rodas de conversas sobre como eles podem e devem lidar com os filhos. Outras dinâmicas de convívio social e inclusão serão realizadas.

Além do grupo que participou da integração, outras 60 crianças já passaram por avaliações médicas com os profissionais do CATEA. “Ao todo, já avaliamos 85 casos. E para este primeiro semestre, iremos iniciar os atendimentos com 50 crianças, mas, até o final do ano, pretendemos atender um total de 100”, contou.

Em breve, as primeiras 50 crianças, que serão assistidas pelo CATEA, irão receber atendimentos médicos, psicológicos, fisioterápicos e de serviço social (sobre benefícios). “Dependendo do caso e quando necessário também faremos avaliações neuropsicológicas nas crianças”, falou a coordenadora ao ressaltar que “iremos contratar ainda profissionais de Terapia Ocupacional e de Fonoaudiologia”.

O Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista funciona junto ao prédio do CAPS IJ- Infanto Juvenil. O prédio fica localizado na Rua Nunes Pedrosa, 339, no Bairro do Lote.