CATI lançará estudo sobre polinização da araucária no 24º Festival do Pinhão

Evento é realizado em Cunha (SP), município que responde por 70% da produção paulista da semente do pinheiro brasileiro

Entre abril e maio, a araucária produz sementes nas regiões sul e sudeste do Brasil. Em Cunha (SP), município que responde por 70% da produção paulista do pinheiro brasileiro, a colheita é de aproximadamente 800 toneladas por ano. Parte dela é consumida no Festival do Pinhão, que movimenta a praça central da cidade desde 2002.

Na festa, que chega a sua 24ª edição neste ano, a Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) apresenta o Projeto Pinhão SP. Além do apoio técnico do órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP), a iniciativa promove o manejo racional e sustentável da espécie e fomenta o plantio de araucária enxertada para produção precoce de semente.

“Nosso objetivo com a execução do projeto é fornecer uma alternativa de trabalho e renda para os agricultores da região, por meio do pinhão, que é uma cultura adequada às áreas declivosas e frias, que são comuns na Serra da Bocaina, e possuem baixa aptidão agropecuária para quase todas as outras explorações. Além disso, o intuito também é de promover a maior sustentabilidade na cadeia de pinhão, reduzindo a pressão de coleta nos remanescentes nativos”, explica o engenheiro agrônomo da CATI, Cesar Frizo.

Segundo ele, o pinhão é um alimento muito nutritivo, saudável e que ajuda a manter a floresta em pé, ao mesmo tempo em que gera renda para famílias rurais em regiões de poucas alternativas agropecuárias, por conta dos fatores limitantes de relevo, solo e clima. “Junto à associação de coletores e parceiros que vieram somar ao trabalho de extensão rural da CATI, estabelecemos a base para desenvolver o Pinhão SP na Serra da Bocaina, principal região produtora do estado, que abrange o nosso município de Cunha”, complementa o agrônomo.

Documento Técnico 138

No próximo sábado (25), durante o 24º Festival do Pinhão, será lançado o “Documento Técnico 138 – Monitoramento da polinização da araucária”. “Essa publicação da CATI apresenta um panorama técnico e estratégico sobre a produção e valorização do pinhão paulista, destacando seu potencial econômico, ambiental e social no contexto da agricultura sustentável. O material aborda práticas de manejo, conservação da espécie nativa e iniciativas de incentivo à cadeia produtiva, evidenciando o papel das instituições de pesquisa e extensão no fortalecimento da atividade. Além disso, traz reflexões sobre inovação, geração de renda e preservação ambiental, reforçando a importância do pinhão como recurso estratégico para o desenvolvimento rural no estado”, comenta Frizo, que é um dos autores do estudo.

No evento, a partir das 14h, o técnico ministrará, em conjunto com jovens coletores de sementes do pinheiro brasileiro, uma oficina prática de enxertia da espécie. Em seguida, ocorrerá uma palestra sobre o monitoramento da polinização da araucária em Cunha, na qual outro grupo de jovens coletores e a CATI apresentarão o Documento Técnico 138. Ainda no dia 25 de abril, o órgão da SAA-SP e a Associação dos Moradores, Produtores Rurais e Empreendedores da Estrada do Paraibuna (Amprasp) vão conduzir o Concurso do Maior Pinhão.

Serviço

Lançamento do Documento Técnico 138, da CATI, no 24º Festival do Pinhão

Quando: 25 de abril de 2026

Horário: 15h

Onde: Praça da Matriz – Rua Dom Lino, 54-118, Cunha (SP)

Entrada: gratuita