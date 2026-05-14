Ingressos para o Miss Posse 2026 já estão à venda; concurso acontece no dia 23 de maio

Evento será realizado no Ginásio Municipal “Chicão” e contará com candidatas nas categorias Melhor Idade, Juvenil e Oficial Adulto

Os ingressos para o concurso Miss Posse 2026 já estão à venda. O evento acontece no próximo dia 23 de maio, às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira da Silva, o “Chicão”, em Posse.

Os interessados podem adquirir os ingressos na Estação Cultural “Idair Antonio Cancio”, na Secretaria de Desenvolvimento Social ou diretamente com as candidatas à coroa.

O concurso reunirá participantes em três categorias: Melhor Idade, Juvenil e Oficial Adulto. Durante o evento, as candidatas serão avaliadas por uma comissão julgadora em critérios como postura, desenvoltura, carisma, elegância e presença de palco.

Na categoria Melhor Idade, disputam o título as candidatas Aparecida da Silva Frezatto, Geralda Aparecida R. Marchi, Leonice Bento dos Santos, Maria Cristina Marciano e Maria Natalina Santos Damásio.

Já na categoria Juvenil, participam Ana Lice Vitória Felipe, Eliane Beatriz de Jesus dos Santos, Eloara Gabriella Queiroz Lourenço, Laiane Gerônimo dos Santos, Lavinia Julião Sanches, Maria Eduarda Oliveira de Morais, Melissa Maria dos Santos Costa e Náthali Caroline Camilo da Silva.

Encerrando a disputa, a categoria Oficial Adulto contará com as candidatas Ellen Cristina Alves Maciel, Bianca Jaqueline Mariano, Jenifer Borges Rosa, Elisangela de Jesus Santos e Ana Carolina Leite Miranda.

A expectativa é de grande público para o evento, que celebra a beleza, a elegância e a representatividade das participantes do município.

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