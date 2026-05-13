Cultura inicia inscrições para o 19º Salão de Humor e para o 8º Salãozinho do Humor

As inscrições para o 19º Salão de Humor e para o 8º Salãozinho do Humor de Mogi Guaçu seguem abertas até o dia 31 de maio. Os interessados devem comparecer à Secretaria Municipal de Cultura, no Jardim Camargo, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Os trabalhos escolhidos para a mostra ficarão expostos no hall do Centro Cultural entre 8 e 29 de junho.

O edital completo sobre o concurso foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 13 de maio, e encontra-se disponível pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=ODE2ODI5, a partir da página 13.

A cerimônia de premiação do 19º Salão de Humor e do 8º Salãozinho do Humor de Mogi Guaçu será realizada no dia 23 de junho, às 19h, na sala de vídeo Maria Célia Stábile”, no 2º piso do Centro Cultural.

19º Salão do Humor

As inscrições para o 19º Salão do Humor de Mogi Guaçu também podem ser efetuadas por meio de preenchimento de formulário online pelo link: https://forms.gle/QpMGZuuHNi98Xm7m6 .

Também serão aceitas inscrições enviadas pelos Correios, desde que as obras sejam recebidas até 31 de maio, data de encerramento do prazo de inscrição. Os trabalhos devem ser encaminhados para a Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo, CEP: 13840-118.

Ao todo, serão selecionados até 60 trabalhos para a exposição. As modalidades são cartum, caricatura e história em quadrinhos. Poderão participar artistas de qualquer nacionalidade, amadores ou profissionais e o participante poderá inscrever apenas um trabalho inédito em cada modalidade.

Serão aceitos trabalhos de humor gráfico, bidimensional, executados sobre papel, montados sobre cartão, coloridos ou branco e preto, sem molduras, no formato de 29,7 cm x 42,0 cm (A3), quando inscritos pessoalmente ou enviados pelos correios, ou em arquivo .jpg, quando enviados através da web, devidamente identificados.

É importante destacar que serão aceitos somente trabalhos originais, sendo vedadas cópias, plágios, reproduções não autorizadas ou obras que violem direitos autorais, direitos de imagem, direitos de personalidade ou outros direitos de terceiros.

Fotocópias ou reprodução em computador só serão permitidas quando impressos, pela Secretaria de Cultura, de arquivo enviado. Já o trabalho da categoria história em quadrinhos poderá ser apresentado em uma única página, utilizando-se apenas um lado do papel.

Os trabalhos inscritos serão analisados por uma comissão de pré-seleção, que será composta por integrantes da equipe organizadora do 19º Salão do Humor de Mogi Guaçu.

Todos os trabalhos de artistas selecionados irão receber certificados de participação. Em cada modalidade, os trabalhos vencedores receberão troféus e premiação em dinheiro sendo: 1º lugar – R$ 800; 2° lugar – R$ 600; e 3º lugar – R$ 400.

8º Salãozinho do Humor

Pela internet, as inscrições para o 8º Salãozinho de Humor de Mogi Guaçu deverão ser realizadas pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_2mo_6GOyeV9GMwQUfwQvveKU85Y7ErrAIpI19k2Xlljv8g/viewform .

Poderão participar crianças e adolescentes de todo o Brasil com idade entre 9 e 17 anos. Cada participante poderá se inscrever com um trabalho inédito nas modalidades de caricatura ou história em quadrinhos.

A comissão poderá selecionar até 40 trabalhos para exposição, observada a qualidade do material recebido, o atendimento às regras do edital e os critérios de avaliação previstos.

Os três melhores trabalhos de cada modalidade (1º, 2° e 3º lugares) receberão troféu e certificado de participação, enquanto os demais do 4º ao 6º lugares irão receber certificados.