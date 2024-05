CAVALARIA ANTONIANA SERÁ DIA 23 DE JUNHO E TERÁ PREMIAÇÃO E INSCRIÇÕES GRATUITAS

A tradicional Cavalaria Antoniana de Jaguariúna será realizada no próximo dia 23 de junho e terá novidades neste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o evento – que reúne centenas de cavaleiros e percorre várias ruas da cidade – agora terá premiações aos participantes e inscrições prévias, que serão gratuitas.

De acordo com a secretaria, responsável pela realização do evento, as inscrições prévias dos cavaleiros têm o objetivo de garantir uma melhor organização e controle dos participantes. Já a premiação visa valorizar ainda mais a participação, reconhecendo os destaques.

Serão premiados a maior comitiva organizada e uniformizada inscrita, o cavaleiro (a) de maior idade e o cavaleiro (a) de menor idade. A concentração será no Parque Santa Maria.

A programação da Cavalaria Antoniana 2024 terá início às 8h, com a inscrição dos cavaleiros. Em seguida, os participantes inscritos sairão do parque em direção à Fazenda da Barra, com benção do padre no percurso na Igreja Santo Antonio.

A previsão de chegada à Fazenda da Barra é às 11h30. Em seguida, às 12h, haverá apresentação da Orquestra de Violeiros do Jaguary.

A Secretaria de Turismo e Cultura recomenda aos participantes que cheguem cedo para fazer as inscrições. Serão proibidos carros com som alto, entrada de caixa térmica com bebidas, realização de churrasco e uso de garrafas de vidro no percurso.