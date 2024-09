‘CAVALOS BRANCOS’ COMPLETA TRIO DE ESCULTURAS EM JAGUARIÚNA E SERÁ ENTREGUE NESTE SÁBADO

Cerimônia de inauguração também contará com programação especial com apresentações de cavalos, Orquestra de Violeiros e Quarteto de Cordas

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura neste sábado, dia 7 de setembro, às 15h, a escultura “Cavalos Brancos”, localizada na rotatória da Avenida Marginal próximo ao Hospital Municipal. A obra é patrocinada pela Agro Maripá e completa o trio de esculturas assinadas pelo artista Rafael Brancatelli, produzidas e instaladas em comemoração aos 70 anos de Jaguariúna, celebrados no próximo dia 12 de setembro.

A inauguração também terá uma programação especial, que incluirá apresentação da Orquestra de Violeiros do Jaguary e do Quarteto de Cordas da Escola das Artes, além de uma apresentação com cavalos, tudo a partir das 15h.

A primeira obra entregue foi “Jaguar Negro”, no último dia 24 de agosto. A segunda escultura inaugurada foi “Touro Indomável”, no dia 31, todas localizadas na Avenida Marginal, principal corredor viário da cidade e porta de entrada para o Circuito das Águas Paulista. Por isso, as obras também devem fomentar o turismo local.

“A escultura ‘Cavalos Brancos’ completa o trio de obras de arte, ao lado do ‘Jaguar Negro’ e do ‘Touro Indomável’. É mais um presente para todos os jaguariunenses, em um momento tão especial para nossa cidade, que comemora seus 70 anos na próxima semana. Estamos muito felizes com essa nova conquista, que valoriza ainda mais os espaços públicos e a cultura de Jaguariúna. Quero expressar meu sincero agradecimento ao artista Rafael Brancatelli, à Agro Maripá, que doou essa bela obra para Jaguariúna, e a todas as demais empresas e pessoas que tornaram esse projeto possível”, disse o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

A escultura “Cavalos Brancos” reafirma o significado desses animais para Jaguariúna, que é a “Capital Nacional do Cavalo”, e revive a história dos viajantes e tropeiros nas aberturas das rotas para o Sertão em busca do ouro. O cavalo simboliza inteligência, força e elegância.

Segundo o artista, com imponentes 5,15m de altura, os dois cavalos juntos “formam uma espécie de pórtico monumental para ser apreciado e fotografado pelos moradores e turistas”. Brancatelli se inspirou na raça Mangalarga Marchador para a concepção das esculturas, deixando claro sua própria leitura estética do animal, transmitindo também sensação de movimento e elegância.

FICHA TÉCNICA:

Nome: Cavalos Brancos

Autor: Rafael Brancatelli

Com imponentes 5,15m de altura cada, os dois cavalos juntos formam uma espécie de pórtico monumental. O artista se inspirou na raça mangalarga marchador para concepção das esculturas, deixando claro sua própria leitura estética do animal, transmitindo também sensação de movimento e elegância.

Nome: Jaguar Negro

Autor: Rafael Brancatelli

A obra tem 5m de comprimento e 2m30 de altura e pesa cerca de 300kg. Foi utilizada uma gama de materiais como aço, resina, EPS e fibra de vidro, com pintura brilhante que se destaca na paisagem. O maior desafio foi conceber um design que expressasse as características de imponência e força sem demasiada agressividade. A obra passa uma sensação de que o animal está em movimento, característica marcante nas obras do artista.

Nome: Touro Indomável

Autor: Rafael Brancatelli

A escultura possui 5m de comprimento por 2m60 de altura e pesa cerca de 400kg. É feita de vários materiais como aço, resina, EPS e fibra de vidro. Sua pintura dourada intensa faz alusão ao ouro que representa o Rodeio.

Foto: Rafael Brancatelli / divulgação