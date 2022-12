CDHU agenda para o dia 21 de dezembro sorteio das casas do Jardim Araucária

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Estado de São Paulo vai realizar a classificação dos inscritos para as moradias que estão em construção no Jardim Araucária. A ordem de classificação dos inscritos com renda familiar acima de cinco até 10 salários mínimos, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos indivíduos sós e demanda geral será por sorteio eletrônico auditado. Nesta fase, 31 moradias com 47,87m² de área útil estão sendo construídas.

O sorteio será realizado no dia 21 de dezembro, às 10h, na sede da Companhia, em São Paulo, e transmitido ao vivo pela rede social virtual do Facebook, nas páginas da Secretaria de Estado da Habitação e da CDHU, conforme os endereços abaixo. A construção é de responsabilidade da CDHU, assim como todo o processo de inscrição e sorteio das moradias sem participação da Prefeitura, que participa da iniciativa apenas através da doação de terrenos para execução do projeto.

São 11.046 inscritos para 31 casas. O sorteio público definirá os titulares e os suplentes para aquisição das moradias. Do total de unidades, três serão destinadas a pessoas com deficiência, duas a idosos, duas a policiais ou agentes penitenciários e uma para indivíduos que moram sozinhos. Quatro moradias estão destinadas a famílias com renda acima de cinco até 10 salários mínimos. As demais unidades, ou seja, 19 serão sorteadas entre a população em geral inscrita, com renda de até cinco salários mínimos.

Financiamento

Ainda de acordo com o edital, o prazo máximo do financiamento das moradias será de 360 meses – o equivalente a 30 anos. Os valores levarão em consideração o comprometimento máximo de 20% da renda. A CDHU concederá subsídio às famílias de renda mais baixa.

SERVIÇO

Data: 21/12/2022

Horário: 10h

Links:

https://www.facebook.com/habitacaosaopaulo/

https://www.facebook.com/cdhusp/