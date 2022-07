Ceaflor recebe grupo de paisagistas para visita guiada nesta segunda-feira

A visita ao maior centro comercial de flores, plantas ornamentais e acessórios do País integra a programação do Dia do Paisagista, evento que acontece em 18 de julho, durante a edição 2022 do ENFLOR & GARDEN FAIR, em Holambra. Aos demais interessados, o Ceaflor oferecerá traslado para visitas nos três dias do evento

Para abrir com chave de ouro as atividades do Dia do Paisagista – Novos Caminhos, um encontro de arquitetos e paisagistas que acontece no dia 18 de julho, durante o Enflor & Garden Fair, em Holambra (SP), o Ceaflor receberá o grupo de profissionais para apresentar-lhes sua área voltada para paisagismo e jardinagem, que inclui uma grande diversidade de plantas ornamentais de diferentes origens e tamanhos, e de acessórios para decoração de espaços verdes, considerada hoje a maior e mais completa do país.

“O Ceaflor foi inaugurado em setembro de 2019, portanto após a realização do último Enflor & Garden Fair, que foram suspensos em função da pandemia da COVID-19. Assim, acreditamos que muitos participantes do Dia do Paisagista e demais visitantes da edição 2022 dos eventos, que acontecem de 17 a 19 de julho, ainda não conhecem a nossa estrutura. Tenho certeza de que ficarão surpresos com o que encontrarão aqui”, afirma Antonio Carlos Rodrigues, presidente do Ceaflor. O novo mercado tem ao todo 946 boxes, sendo 294 de plantas para jardim, incluindo árvores e palmeiras de médio e grande porte, e outros 115 boxes de acessórios para paisagismo.

O Dia do Paisagista – Novos Caminhos é um dia especial, com palestras ministradas por grandes profissionais do paisagismo, que acontece dentro da Enflor & Garden Fair. Organizado pela arquiteta e paisagista, Alice Izumi, e pelo Centro Paisagístico Gustaaf Winters, visa promover o entrosamento, troca de informações e capacitações. Na programação, após a visita ao Ceaflor, já no ambiente da Garden Fair, os participantes terão três workshop entre 10h30 e 16h, com os profissionais Harri Lorenzi, do Jardim Botânico Plantarum, que fará a abertura oficial do Dia do Paisagista, seguido de Osvaldo Policarpo, depois Catê Poli e, por último, será a vez de Juliano Borin, curador paisagístico de Inhotim (MG).

A visita ao mais novo, moderno e diversificado mercado de flores, plantas e acessórios para floricultura, paisagismo, jardinagem e decoração do Circuito das Flores vem contribuir com todos os profissionais que atuam com paisagismo, jardinagem e decoradores de áreas verdes, pois reúne em um só a maior uma enorme diversidade de flores, plantas, e acessórios do país. “O Ceaflor veio trazer para nós, em um só lugar, a matéria prima que os paisagistas tanto necessitam no seu trabalho”, afirma Martina Winters, do Centro Paisagístico Gustaaf Winters.

Para todos os visitantes do Enflor & Garden Fair que se interessam em conhecer a estrutura no novo mercado e a diversidade de produtos oferecidos diretamente por produtores, o Ceaflor disponibilizará três vans que farão translado do Parque de Exposições da Expoflora para o Ceaflor, ida e volta. As vans sairão de meia em meia hora, de um ponto identificado com faixa, na entrada do evento. Não é preciso fazer inscrição.

Inscrições e informações sobre o Dia do Paisagista estão disponíveis no site www.centropaisagistico.com.br

A programação completa do Enflor & Garden Fair pode ser conferida no site www.enflor.com.br

Serviço: DIA DO PAISAGISTA

07h30 – Visita guiada ao mercado de flores CEAFLOR

Rod Pref. Aziz Lian (SP 107), km 29,3 – Borda da Mata, Jaguariúna/SP

10h30 – Enflor & Garden Fair

Auditório – Parque da Expoflora – Alameda Maurício de Nassau, 675 – Holambra – SP

Edição 2022 – ENFLOR & GARDEN FAIR

Data: de 17 a 19 de julho de 2022

Horário: das 9h às 19h nos dias 17 e 18/07.

das 9h às 17h no dia 19/07.

Local: Parque de Exposições da Expoflora – Rua Maurício de Nassau, 675, Holambra/SP.

Ingressos: R$ 50,00/inteira

Informações adicionais: no site www.enflor.com.br ou (19) 3802-4196.