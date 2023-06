Ceaflor registra volume de vendas entre 8 e 10% maior neste Dia dos Namorados

_Rosas colombianas, rosas vermelhas e orquídeas em variedades e tons

diversos são os produtos carro-chefe da data. Serviços e acessórios

ligados à floricultura também indicam crescimento no período_

O CEAFLOR, mercado de flores, plantas e acessórios para decoração e

paisagismo, comemora o crescimento nas vendas de flores de corte e

envasadas, bem como de acessórios para floricultura registrado nestes

dias que antecedem o Dia dos Namorados. A data, que é a terceira melhor

para o setor, ficando atrás apenas do Dia das Mães e do Natal,

apresenta um incremento na comercialização entre 8 e 10% em

comparação ao ano passado. Um diferencial este ano foi a importação

em larga escala de rosas colombianas pela empresa Prime Flowers, que

atua no Ceaflor, e que trouxe para o mercado nada menos que 685 mil

botões ou 50 toneladas do produto, sendo 90% das unidades na cor

vermelha, a cor da paixão. As rosas colombianas são mundialmente

famosas e se destacam pelo tamanho bem acima da média, pela cor mais

intensa, textura e pelo perfume singular. A durabilidade é também um

diferencial, pois um botão dura, em média, 3 semanas.

Tradicionalmente, o Dia dos Namorados movimenta também o setor de

serviços e de acessórios ligados à floricultura, tanto na confecção

de buquês e arranjos, como também nos sistemas de delivery. Os

acessórios e os serviços agregam valor aos presentes dos namorados e

não é preciso gastar muito com isso, pois a criatividade dos

profissionais supera todas as limitações de orçamento.

Entre os produtos mais vendidos, as clássicas rosas vermelhas continuam

sendo as preferidas dos apaixonados. Como a maior parte delas é

importada e cotada em dólar, caso das que foram importadas pela Prime

Flores, o preço acaba sendo um obstáculo para uma parcela

considerável de consumidores. Para este público, a opção são as

outras flores vermelhas. “O Brasil vem conquistando seu espaço na

produção das rosas, o que tem ampliado o mix de produtos ofertados,

viabilizando, assim, o melhor preço ao consumidor. Além disso, há uma

infinidade de flores de corte na cor vermelha. É só escolher e

presentear”, comenta Antonio Carlos Rodrigues, presidente do Ceaflor.

Entre as envasadas, as orquídeas, em cores e variedades diversas, são

o produto mais concorrido, mas há outras opções como as petúnias e

as gérberas, por exemplo. Para quem quer aliar preço, beleza e

durabilidade num só presente, as suculentas são uma interessante

opção. Com o apoio de acessórios, como cachepôs, cestas e mimos com

recadinhos carinhosos, são igualmente capazes de emocionar a pessoa

presenteada.

Sobre o CEAFLOR

O CEAFLOR é um dos mais completos mercados de flores da região de

Holambra. Dedicado à comercialização de flores de corte e em vasos,

plantas ornamentais e grande diversidade de acessórios para

floricultura, paisagismo e decoração, abriu as portas em 2019 e acaba

de finalizar sua primeira expansão. Com o CEAFLOR, a região passou a

responder por cerca de 60% de todas as flores e plantas comercializadas

no Brasil.

Idealizado por um grupo de empresários e produtores com grande

experiência no setor, o CEAFLOR reúne atualmente 400 empresas. Está

instalado na Rodovia Prefeito Aziz Lian, Km 29,3, via que dá acesso a

Holambra a partir da Rodovia Campinas-Mogi-Mirim (SP 340), onde dispõe,

atualmente, de 946 pontos de venda separados por áreas de atuação

entre acessórios para floricultura, jardinagem e decoração, comércio

de flores de corte, de flores em vasos e plantas ornamentais para

paisagismo.