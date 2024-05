Ceasa Campinas marca presença na Apas Show 2024

Crédito Foto: Rogério Capela

Ocupando um espaço de 72 m2, Ceasa vai reforçar a sua importância no cenário nacional; feira é o maior evento de bebidas e alimentos das Américas.

A Ceasa Campinas (Centrais de Abastecimento de Campinas) confirma sua participação na Apas Show 2024, principal evento dos setores de bebidas e alimentos das Américas e da indústria supermercadista do mundo. A Feira será realizada na Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 13 e 16 de maio, e a Ceasa estará presente com uma infraestrutura completa, reforçando sua importância no cenário nacional.

A presença da Ceasa Campinas na Apas Show 2024 proporcionará uma plataforma para networking, realização de negócios e troca de conhecimento, além de fortalecer parcerias estratégicas e acompanhar as tendências e inovações do mercado. Com um estande de 72 metros quadrados, a Ceasa destacará sua infraestrutura logística e qualidade dos produtos, demonstrando seu papel fundamental na garantia da segurança alimentar e no abastecimento de diversas regiões do país.

“Estamos comprometidos em fornecer soluções eficientes para a cadeia de abastecimento e em contribuir para o desenvolvimento do setor, garantindo alimentos de qualidade para a população”, destaca o presidente da Ceasa, Valter Greve.

Greve afirma ainda que, ao unir-se a outras grandes empresas do setor alimentício, a Ceasa reforça sua posição como um dos principais hubs de abastecimento do interior do Brasil, impulsionando o desenvolvimento econômico e promovendo a sustentabilidade na cadeia produtiva