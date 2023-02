Ceasa obtém lucro de mais de meio milhão de reais em 2022 Pelo segundo ano consecutivo, empresa de economia mista conseguiu fechar o ano com balanço positivo

O desafio para a gestão de 2023 da Ceasa é buscar orçamento para realização do plano de ações da Ceasa, fomentar as atividades e, especialmente, garantir o acesso ao alimento seguro.

A Ceasa Campinas conseguiu reverter um quadro negativo dos últimos anos e obteve um lucro de mais de um milhão de reais nos últimos dois anos. O exercício de 2021 foi fechado com saldo positivo de R$ 456.979,98, enquanto que, no exercício de 2022, o superavit atingiu o patamar de R$ 506.182,48. Entre as ações que levaram aos resultados positivos estão aplicação financeira diária do saldo em caixa, parceria com o setor público, redução de custos, negociação e renovação de contratos.

“Com as medidas conseguimos reduzir as despesas de manutenção e demais obras, renegociar e prorrogar contratos sem reajustes e controle dos custos por dois anos consecutivos”, afirma Valter Greve, presidente da Ceasa. O presidente ressalta que o último superavit ocorreu em 2009, ou seja, após 12 anos.

O desafio para a gestão de 2023 é buscar orçamento para realização do plano de ações da Ceasa, fomentar as atividades e, especialmente, garantir o acesso ao alimento seguro. Os dados mostram que, de 2007 a 2020, apenas em 2009 a empresa havia registrado resultado positivo (veja quadro abaixo). O prejuízo acumulado de 2007 a 2020 soma R$ 24.254.379,85.

Ceasa Campinas

A Ceasa Campinas é um entreposto de abastecimento que atende mais de 500 municípios, gerando cinco mil empregos diretos e 20 mil empregos indiretos, além da circulação de mais de R$ 1,63 bilhão no município.

É a quarta maior central de abastecimento do país e o maior Mercado de Flores da América Latina, sendo considerada uma das Ceasas modelo para as demais centrais.

A empresa responde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, pelo Programa de Alimentação Escolar, que serve cerca de 289 mil refeições/dia, sem contar os projetos sociais.

O ISA – Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação – que opera através de uma parceria entre Ceasa e os permissionários, arrecada toneladas de alimentos in natura e distribui para mais de 30 mil famílias carentes do município.

E o Banco de Alimentos de Campinas, operacionalizado por meio de parceria entre Ceasa e Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, atende 120 entidades socioassistenciais.