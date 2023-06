CEGEP abre processo seletivo para professores dos cursos de Edificações e Nutrição e Dietética

O Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP) abriu processo seletivo para preenchimento de vagas de professores para os cursos de Edificações e Nutrição e Dietética. Os interessados devem ter disponibilidade de horário de segunda a sexta-feira, no período noturno das 19h às 22h30 e devem encaminhar o currículo para o e-mail rh@cegep.com.br com a seguinte identificação: seleção – ‘edificações’ ou seleção – ‘nutrição’.

Para o curso de Edificações, uma das vagas é para os profissionais graduados em Arquitetura e Urbanismo para as disciplinas de Projeto Arquitetônico – Desenho Técnico Manual (quatro aulas/semanais) e Laboratório Prático em Edificações – Canteiro de Obras (duas aulas/semanais). A outra é destinada aos formados em Engenharia Civil para as disciplinas de Materiais e Métodos Construtivos Industrializados (duas aulas/semanais) e Materiais e Métodos Construtivos de Acabamentos e Pós-Ocupação (duas aulas/semanais) e Hiperistática (duas aulas/semanais).

A terceira vaga é direcionada para os formados em Nutrição. O candidato irá lecionar para o curso de Nutrição e Dietética nas disciplinas de Nutrição e Saúde Pública, (três aulas/semanais), Nutrição Materno – Infantil (três aulas/semanais) e Técnica em Dietética I (duas aulas/semanais).

O secretário administrativo do CEGEP, Leonardo Matielo, explicou que as grades de horário serão montadas em julho e que as aulas dos cursos se iniciarão em agosto. “Gostaríamos de preencher essas vagas com profissionais que tenham paixão pela docência e possam ministrar suas aulas com leveza e dinamicidade, entregando boa didática aos alunos”, destacou.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.cegep.com.br ou pelos telefones (19) 3851-8585 / (19) 3818-3030 / (19) 99880.1289. O CEGEP fica localizado na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 295, Imóvel Pedregulhal.