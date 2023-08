Celebrando a Festa de Nossa Senhora Aparecida no Bairro Parada

Da Redação

Foto Divulgação

Tradição e Devoção em Meio à Alegria

Entre as cidades de Artur Nogueira e Engenheiro Coelho, está situado o bairro Parada. Este pequeno pedaço de terra se torna o epicentro de um evento que enche os corações dos moradores de alegria, fé e devoção: a Festa de Nossa Senhora Aparecida.

Celebrada desde o dia 15 de agosto, a festa anual em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, se desenrola com uma série de eventos que reúnem a comunidade em momentos de espiritualidade, entretenimento e confraternização.

A programação da festa é diversificada, oferecendo algo para todos os gostos e idades. A festividade está a todo vapor no dia 17 de agosto, uma quinta-feira, às 19h30, com um terço conduzido por líderes religiosos locais. Uma oportunidade para os fiéis se unirem em oração e meditação.

A diversão continua na sexta-feira, dia 18, a partir das 20h, com um aguardado Festival de Prêmios.

Entretanto, é no sábado, dia 19, que a festa realmente ganha vida. Às 20h, tem início a tradicional quermesse, que é uma parte inseparável da cultura da região. Barracas repletas de variedades e assados deliciosos são montadas para satisfazer os paladares dos participantes. O serviço de bar garante que todos possam brindar a amizade e a alegria do momento. Além disso, a noite fica ainda mais especial com o show da talentosa Saraí, proporcionando momentos de entretenimento e dança para todos.

No domingo, dia 20, a devoção toma um rumo solene. Às 9h30, a celebração da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora começa com uma missa festiva. Fiéis se reúnem para participar ativamente das cerimônias religiosas e celebrar sua fé. Logo em seguida, uma emocionante procissão é conduzida, onde os participantes acompanham a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Mas a devoção não é a única atração deste dia. Às 12h, um leilão de prendas é realizado, acompanhado por um almoço. Barracas repletas de iguarias regionais proporcionam uma oportunidade para os visitantes experimentarem a culinária local.

E para encerrar a festa com chave de ouro, o domingo culmina com um show emocionante apresentado por Yuri e Amauri. Suas melodias envolventes e músicas cativantes elevam ainda mais o espírito de celebração e unidade entre todos os presentes.

A Festa de Nossa Senhora Aparecida no Bairro Parada é um exemplo claro de como a tradição, a fé e a alegria se entrelaçam para criar um evento que nutre a alma e aquece o coração. Ano após ano, os moradores desse bairro e visitantes de outras regiões se reúnem para criar memórias duradouras, celebrando o que é mais importante: a união da comunidade e a devoção à padroeira do Brasil.