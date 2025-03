Celebrando Dia da Mulher, Prefeitura promove coquetel para servidoras de Artur Nogueira

Encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (07), em Artur Nogueira, com momentos de confraternização, sorteios de brindes, cuidados com a pele, espaço de café e música ao vivo

Para celebrar o Mês da Mulher, centenas de servidoras públicas de Artur Nogueira participaram de um coquetel especial na manhã desta sexta-feira (07). O evento, realizado no Clube Recreativo Floresta, foi promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e contou com momentos de confraternização, sorteios de brindes e apresentações musicais.

Além do delicioso coquetel, as participantes puderam aproveitar um espaço de cuidados com a pele e maquiagem, oferecido pela equipe da Mary Kay, e um aconchegante café, que proporcionou ainda mais interação entre as servidoras. Para animar a manhã, os músicos do Projeto Retreta realizaram uma apresentação especial, e um violinista percorreu o salão, homenageando as mulheres com melodias emocionantes.

Os sorteios de brindes trouxeram ainda mais alegria para as servidoras. Os prêmios foram gentilmente doados por diversos comerciantes da cidade, demonstrando o apoio e a valorização do comércio local às mulheres que fazem a diferença no serviço público municipal.

A manhã festiva proporcionou às servidoras um espaço de reconhecimento e valorização, destacando a importância da mulher no serviço público municipal. “Esse encontro foi pensado para homenagear as mulheres que dedicam seu trabalho e talento para construir uma cidade melhor. Elas merecem essa celebração e todo o nosso reconhecimento”, ressaltou a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Zezé Hunglaub.

O evento contou com a presença da chefe de Gabinete, Mayra Barbosa, da secretária Zezé Hunglaub e de outros secretários municipais, além dos vereadores Professor Tiago Vigna (PSD), Henrique Telles (MDB), Cicinho (Republicanos), Cris da Saúde (PL) e Neidão do Gás (PP).

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a força das mulheres no funcionalismo público. “É uma alegria poder celebrar essa data com tantas mulheres incríveis que fazem a diferença na administração municipal. Hoje, a maioria do nosso secretariado é composto por mulheres, o que demonstra o protagonismo e a competência delas na gestão pública”, enfatizou.

A comemoração, que já faz parte do calendário municipal, reafirma o compromisso da Prefeitura de Artur Nogueira em valorizar e reconhecer o papel fundamental das mulheres no desenvolvimento da cidade.