Celebrando o Dia do Rei em Holambra: Tradição e Sabor na Traterrie Holandesa

Descubra como aproveitar o Dia do Rei em Holambra com um almoço especial na Traterrie Holandesa, uma experiência gastronômica única no coração da cidade.

Em Holambra, celebrar o Dia do Rei é mais do que uma tradição, é um momento de alegria e união que ganha um sabor especial quando compartilhado na Traterrie Holandesa. Localizada na Rua Camélias, 317, no centro de Holambra, este restaurante se destaca por oferecer uma experiência culinária que homenageia as raízes holandesas, especialmente em ocasiões festivas como essa.

Sob a habilidosa direção do Chef Marcel e da Chef Penha, a Traterrie Holandesa preparou um cardápio exclusivo para celebrar o Dia do Rei. Entre os pratos especiais, destacam-se verdadeiras iguarias que prometem encantar os paladares mais exigentes:

1. Renderschenkel (Osso-Buco cozimento Sous-Vide) com Pompoenpot: Uma combinação irresistível de Osso-Buco cozido lentamente em sous-vide e mini abóbora recheada com cabotiá, cada prato é uma celebração de sabores autênticos.

2. Raviole Maxima recheado com Brie e presunto Tessines: Delicie-se com o sabor refinado deste prato, acompanhado de chicória refogada e um irresistível molho de tomate cereja.

3. Salmão Grelhado com molho de laranja e pimenta Rosa: Uma opção que combina frescor e requinte, servida com purê de mandioquinha e um mix de legumes frescos.

4. Eend (Marreco) com molho de kincan (mini laranja) e Repolho Roxo cremoso com vinho tinto e uvas passas: Uma experiência única que une a suculência do marreco com os sabores intensos do molho de mini laranja, acompanhado por um cremoso purê de batata.

Além disso, não deixe de participar da atmosfera festiva do Dia do Rei vestindo-se de laranja, a cor emblemática da família real holandesa. Nas ruas de Holambra, o laranja domina enquanto as pessoas se unem para celebrar esta data especial.

E para os amantes de compras, os mercados de pulgas são paradas obrigatórias. Aproveite a ocasião para garimpar tesouros no clima do espírito da festa.

Contemple seu dia com chave de ouro almoçando no Traterrie Holandesa, um espaço acolhedor onde tradição, sabor e hospitalidade se encontram para proporcionar uma experiência inesquecível.

Serviço:

Traterrie Holandesa

Rua das Camélias, 317 – Centro, Holambra

Telefone: (19) 99188-8927

Horário de Funcionamento: Aberto todos os dias para almoço das 11h30 às 16h00.