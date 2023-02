Cempis atenderão 324 novas crianças neste ano

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Educação, publica neste sábado (4), no Jornal Oficial do Município, a relação das 324 crianças que irão estudar nos Cempis (Centro Educacional Municipal de Primeira Infância) a partir deste ano de 2023. O Jornal Oficial pode ser acessado por meio do site https://www.mogimirim.sp.gov.br/jornal/index. Para a secretária municipal de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, é um número expressivo que precisa ser muito comemorado.

“2021 e 2022 foram dois anos de pandemia. Foram anos difíceis, desafiadores. A educação nunca enfrentou uma situação dessa. Mesmo 2022 sendo um ano de reestruturação, o número de crianças nas creches foi bem menor. Esse ano, com as 324 crianças, mostra que a vida está voltando ao normal”, apontou Ana Lúcia.

Com este chamamento, serão 1.366 crianças matriculadas nos Cempis. Assim, devido ao volume de alunos que iniciarão o ano letivo no próximo dia 13 de fevereiro, a secretária destacou que todos os Cempis estarão ocupados. E que para atender a demanda das crianças, a secretaria de Educação contratou 32 novas educadoras infantis para trabalhar junto às unidades.