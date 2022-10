Censo 2022 concluiu contagem de 27,2% da população de Artur Nogueira _32,8% estão em andamento e 40% ainda não foram iniciadas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está

divulgando o primeiro balanço da coleta do Censo Demográfico 2022.

Desde o início da operação, em 1º de agosto, até esta terça-feira

(27/09) foi recenseado 27,2% da população de Artur Nogueira. Os dados

são do site oficial [1] do órgão.

No endereço eletrônico, é possível acompanhar diariamente o total da

população recenseada também no país e a evolução dos setores

trabalhados por unidades da federação.

De acordo com o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, a

produtividade individual dos recenseadores está dentro do esperado. “Os

setores estão sendo trabalhados no tempo adequado e os sistemas de

coleta, acompanhamento e transmissão estão funcionando bem, assim como

os equipamentos”, afirmou.

Qual a utilidade do Censo realizado pelo IBGE?

Além de contabilizar a população brasileira, os números do Censo

também fornecem informações sobre frequência à escola, renda, taxa

de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública

e acesso à internet. Todos esses dados são de crucial importância

para que o governo e entidades do terceiro setor possam elaborar

políticas públicas. Além disso, as referências disponibilizadas pela

pesquisa do IBGE também são utilizadas em trabalhos acadêmicos e para

a organização de planos estratégicos em empresas privadas.

Censo 2022

O Censo 2022 é um trabalho significativo para o país. Até a

penúltima semana de setembro, cerca de 89 milhões de brasileiros (algo

próximo de 40% da população) foram recenseados. No entanto, muito

mais pode ser feito para a conclusão dessa pesquisa de extrema

relevância para a melhoria da sociedade brasileira. Para se ter uma

ideia, durante o último Censo, realizado em 2010, 92 milhões de

pessoas foram recenseadas apenas no primeiro mês da operação, número

equivalente a 48% da população no período. Assessoria de Imprensa da

Prefeitura de Artur Nogueira