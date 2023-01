Censo demográfico: IBGE disponibiliza Disque-Censo para agendamento de entrevista em casa

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disponibilizou o

Disque-Censo para que holambrenses que ainda não receberam

presencialmente os recenseadores possam solicitar a visita de um

representante. Para isso, basta discar 137, de segunda-feira a domingo,

das 8h às 21h30, e agendar a entrevista. A ligação é gratuita e

estará disponível até o final do mês de janeiro.

“O Censo Demográfico é a pesquisa estatística mais importante

realizada no Brasil”, disse o diretor municipal de Desenvolvimento

Econômico e Habitação, Reinaldo Pavão. “Ela é fundamental para o

fornecimento de dados para o planejamento e execução de políticas

públicas. Por isso é fundamental que todos participem. Pedimos que os

holambrenses que ainda não foram visitados pelos agentes, liguem para o

137 e agendem a entrevista. É fundamental para nossa cidade”.

Como funciona o “Disque Censo”?

Segundo o IBGE, ao discar o número 137 o usuário deverá responder um

questionário inicial. Um atendente do IBGE solicitará informações

como telefone, e-mail, endereço e nome, assim confirmando se,

realmente, o domicílio ainda não foi recenseado. Após confirmar se

nenhum morador do domicílio respondeu ao questionário do Censo, o

representante do IBGE agendará uma visita. A entrevista só poderá

ocorrer de maneira presencial, tendo em vista a necessidade de

confirmação das informações passadas por telefone e de

georreferenciamento do domicílio. Todas as informações prestadas ao

estudo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística são sigilosas.