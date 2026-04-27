Centenária Festa de Santa Cruz é uma ótima dica para explorar a beleza Monte Alegre do Sul no feriado
Uma das mais importantes celebrações do Circuito das Águas Paulista acontece entre 1° e 3 de maio e é conhecida pela história, tradição, emoção e gastronomia, com destaque para churrasco servido no espeto de bambu
A estância turística de Monte Alegre do Sul, no Circuito das Águas Paulista, é o destino certo para quem busca vivenciar beleza, encanto e natureza no feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Além do cenário bucólico inspirador, a cidade traz como atração entre os dias 1° e 3 de maio, de sexta-feira a domingo, a centenária Festa de Santa Cruz, uma das mais tradicionais da região.
São três dias de história, fé e gastronomia em um ambiente familiar que atrai uma legião de pessoas todos os anos ao bairro do Falcão. O roteiro da visita já começa pela capela de Santa Cruz. Embora só encontre registros relacionados a ela do início do século XX, há indícios que o início da construção tenha ocorrido ainda no século 19.
Suas paredes de pedra foram erguidas por fiéis voluntários e parte da obra original pode ser vista atrás do altar, mesmo depois de várias reformas. Além da Santa Cruz, a capela exibe imagens de São Benedito e Nossa Senhora Aparecida, além do quadro de Santo Antônio trazido da Itália, uma doação feita por Giuseppe Sachetti.
Se a capela histórica por si só vale a visita, a emoção se espalha pelo bairro do Falcão durante as celebrações à Santa Cruz, com missas todos os dias e a procissão de encerramento no domingo, dia 3 de maio.
Um dos momentos mais aguardados da festa é a programação social, com muita gastronomia típica e shows ao vivo, que entram noite afora. O destaque do cardápio é o churrasco servido no espeto de bambu, que desde a década de 70 é o preferido do público.
O trabalho começa com o corte do bambu, higienização e lapidação até que se transforme no espeto, que recebe 250 gramas de carne. Depois de assado e servido com pão também espetado no bambu. A festa ainda traz muitas outras opções de comidinhas e bebidas.
MONTE ALEGRE DO SUL TEM MUITO MAIS A OFERECER
Enquanto a Festa de Santa Cruz não começa, vale explorar as belezas de Monte Alegre do Sul. A estância oferece várias opções de passeios, como conhecer o Santuário do Senhor Bom Jesus, único na região, no Centro Histórico. Destaque ainda para a visita ao Balneário Municipal, que conta com banhos medicinais e massagens relaxantes.
Outra atração é o Mirante do Cruzeiro formado pelas 14 estações que simbolizam a Via Crucis, com ponto de partida situado atrás do Santuário do Senhor Bom Jesus. O Mirante do Cristo Redentor também se apresenta imponente em Monte Alegre do Sul. Acessível de carro, o espaço permite ampla vista da cidade e municípios da região.
A Cidade das Artes é um dos pontos turísticos visitados, principalmente por famílias e crianças. Sua estrutura é uma réplica reduzida da própria Monte Alegre do Sul, onde o público infantil se diverte para valer durante a visitação.
Já o Memorial “Mauro Silva” traz todo acervo do jogador conhecido internacionalmente, principalmente pelo tetracampeonato conquistado pela Seleção Brasileira de futebol. O atleta tem família na cidade, fato que impulsionou a homenagem por meio da criação do memorial.
Passeios pelas rotas do Morango e Mato Verde também são opões de vivenciar uma experiência incrível na estância. Por lá é possível conhecer produções, visitar alambiques e contemplar a gastronomia da cidade.
Em localização privilegiada, cravada nas ramificações da Serra da Mantiqueira, Monte Alegre do Sul está muito próxima de Águas de Lindoia (29,7km), Serra Negra (10km) e Socorro (29km), o que a torna referência para a hospedagem. Para isso, a estância oferece toda infraestrutura necessária, com pousadas charmosas, aconchegantes e modernas.
FÁCIL DE CHEGAR
Para quem vem de São Paulo, localizada a 120 km, o melhor trajeto para Monte Alegre do Sul é a Rodovia Fernão Dias (BR-386) até Bragança Paulista, seguindo para Pinhalzinho. Outra alternativa é pelo sistema Anhanguera/Bandeirantes, passando por Jundiaí, Itatiba, Morungaba e Amparo. Depois, basta pegar sentido às estâncias até o trevo de Monte Alegre do Sul.
Quem estiver em Campinas, a 78km, o trajeto indicado é pela Rodovia Adhemar de Barros (SP-340) até Jaguariúna. Depois, basta acessar a Rodovia João Beira (SP-065) até Amparo e seguir a sinalização que leva à via que liga às estâncias do Circuito das Águas Paulista.
ONDE SE HOSPEDAR
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Pousada Erva Doce
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Pousada Família Bueno
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Pousada Villa Cottage
Reservas: (19) 99772-4618
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Pousada Ypê das Montanhas
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Recanto dos Beija-Flores
Reservas: (19) 99914-4141
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Serviço
Festa em Honra à Santa Cruz de Monte Alegre do Sul
Local: Capela Exaltação à Santa Cruz
Endereço: Estrada vicinal Nelson Taufik Nassif, Km 5,5, bairro Falcão, Monte Alegre do Sul-SP
Dias: 1, 2, 3 de maio, sexta-feira, sábado e domingo
Entrada: Gratuita
Programação
Dia 1º de maio, sexta-feira, feriado do Dia do Trabalhador
19h30: Missa e Primeira Comunhão
21h: Quermesse