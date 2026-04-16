ExpoGuaçu 2026 terá shows de Maiara & Maraísa, Lauana Prado, Livinho e Panda

Evento reúne atrações musicais e rodeio em touros do Circuito RR EcoPower, com participação de duas companhias de boiadas

A ExpoGuaçu 2026 promete movimentar a cidade com uma programação que une música e tradição sertaneja. O evento terá shows de Maiara & Maraísa no dia 17 de abril, Lauana Prado e Livinho no dia 18 de abril, além de Panda no dia 20 de abril.

Além das apresentações musicais, a programação contará com rodeio em touros do Circuito RR EcoPower, reforçando a proposta de levar ao público entretenimento e adrenalina na arena. As boiadas participantes serão da Cia de Rodeio André de Mogi e da Cia de Rodeio RR.

Com atrações de destaque no cenário musical e a presença de competições tradicionais do rodeio, a ExpoGuaçu 2026 se prepara para receber o público em mais uma edição marcada pela diversidade de estilos e pela valorização da cultura sertaneja.

A expectativa é de grande presença de público nos dias de evento, reunindo fãs dos shows e admiradores do rodeio em uma programação voltada ao lazer e à tradição. A ExpoGuaçu segue como um dos eventos aguardados do calendário regional.