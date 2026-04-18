Policiamento Rodoviário prende dois homens por tráfico na SP-340 em Mogi Mirim

Um dos suspeitos era procurado pela Justiça e dupla foi detida após perseguição policial

O Policiamento Rodoviário prendeu dois homens por tráfico de drogas na manhã de sexta-feira (17), durante operação na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h25, no km 166, no sentido sul. Durante a Operação Saneamento, os policiais deram ordem de parada a um veículo com dois ocupantes, mas o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade por uma via vicinal, iniciando uma perseguição.

Durante a fuga, o passageiro arremessou uma sacola para fora do veículo. O acompanhamento terminou após o motorista perder o controle da direção e colidir contra um barranco.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, porém, no interior do veículo foram localizados R$ 86 em notas fracionadas. Equipes de apoio conseguiram localizar a sacola descartada, que continha 608,9 gramas de substância análoga ao crack.

Em consulta aos sistemas, foi constatado que o passageiro era procurado pela Justiça e também utilizava falsa identidade.

Os dois foram encaminhados ao Distrito Policial. O condutor permaneceu preso por tráfico de drogas. Já o passageiro foi detido por tráfico, falsa identidade e em cumprimento ao mandado de prisão. O veículo e o entorpecente foram apreendidos.

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