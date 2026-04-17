1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE TÊNIS DE JAGUARIÚNA TEM FASE DECISIVA NO FIM DE SEMANA

Prossegue neste final de semana, sábado (18) e domingo (19), o 1º Torneio Municipal de Tênis de Jaguariúna reunindo os melhores atletas do município no Complexo de Tênis “Gustavo Kuerten”.

As disputas prometem alto nível técnico, especialmente na Categoria A (Avançado) onde estão em disputa 4 vagas para representar Jaguariúna nos Jogos Regionais. As finais serão transmitidas ao vivo pelo YouTube.

O torneio conta ainda com um diferencial inédito na modalidade: além de troféus e medalhas, premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões de cada categoria, valorizando ainda mais os atletas locais e incentivando o desenvolvimento do esporte.

Programação:

Sábado: jogos decisivos das categorias A e C

Categoria C (Médio)

(Jogos iniciando a partir das 7h, com confrontos ao longo do dia)

Categoria A (Avançado)

(Jogos a partir das 7h, com atletas disputando vagas para os Regionais)

Domingo

Disputas Finais