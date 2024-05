Central de alimentos orgânicos atenderá Região Metropolitana de Campinas e Sul de Minas Gerais

Livres Agroecologia e ANC inauguram dia 8 de junho primeira loja de

produtos orgânicos e agroecológicos no Ceasa Campinas

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Sul de Minas Gerais

ganham, a partir de 8 de junho, o primeiro ponto de vendas de produtos

orgânicos e agroecológicos dentro do Ceasa Campinas, no Mercado das

Flores. A loja, que atenderá no atacado e varejo, é uma parceria do

Livres Agroecologia com a ANC (Associação de Agricultura Natural de

Campinas e Região).

A Central de Alimentos Orgânicos – Rede Livres conta com uma estrutura

organizada para atender quase 6 milhões de pessoas, que moram na RMC e

no Sul de Minas com mercadorias oriundas da agricultura familiar e da

Economia Solidária.

O Livres reúne, em um só local, os produtores, revendedores e

consumidores finais de alimentos saudáveis, orgânicos e

agroecológicos. Além disso, está mais próximo de feirantes e

vendedores de cestas da RMC e Sul de Minas para adquirirem seus

produtos.

O Livres Agroecologia não atua como atravessador, pois os preços dos

produtos são definidos pelo produtor e somados ao custo da operação.

Desta forma, é uma empresa social e os resultados são aplicados nos

projetos. Em Campinas, conta com a primeira loja no bairro Guanabara,

onde realiza feiras aos sábados, e também lojas nos distritos de

Barão Geraldo e Sousas com almoços aos sábados.

“Nós queremos encurtar e simplificar toda essa cadeia de alimentos

saudáveis. De que forma? Concentrando a produção que vem direta dos

agricultores, facilitando assim, aos vendedores e consumidores finais

itens de qualidade, variedade e com preço justo. Tudo isso, dentro do

sistema solidário e colaborativo. É o que chamamos de Economia

Solidária, porque torna uma relação sem exploração e que gera renda

e valores de solidariedade”, explica Arlei Medeiros, membro da

coordenação do Livres Agroecologia.

Para Adriana de Oliveira Cabral, presidente da ANC, é muito importante

para todos os produtores um espaço que fomenta o desenvolvimento da

Agroecologia na região de Campinas. “Com esse espaço de

distribuição, podemos alcançar mais pessoas com alimentos de

qualidade, sem veneno e saudáveis para o maior número possível”, diz.

Sobre LIVRES AGROECOLOGIA

A Rede Livres surgiu da luta do Sindicato Químicos Unificados contra as

multinacionais Shell e Basf, que causaram contaminação do ar, do solo

e da água nas comunidades de trabalhadores e moradores de Paulínia e

região.

Após 13 anos de batalha judicial, a aliança e engajamento das pessoas

do território e dos trabalhadores derrotaram as multinacionais em uma

das maiores ações trabalhistas do Brasil em valores e número de

envolvidos.

A partir dessas experiências, os trabalhadores do ramo químico, ao

lado dos Químicos Unificados, criaram consciência de que era preciso

ir além da luta defensiva: era preciso criar uma outra economia: sem

atravessadores, sem agrotóxicos e sem exploração. Assim, em 2018,

nasceu a Rede Livres.

Sobre a ANC

A ANC – Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região – é

uma organização não governamental sem fins lucrativos que surgiu em

1991, inicialmente com a demanda de comercializar produtos de base

ecológica na região de Campinas. Hoje, conta em seu quadro de

associados com consumidores e produtores de alimentos orgânicos, além

de muitas parcerias com instituições públicas, de ensino, privadas e

alguns coletivos.

Uma das principais atividades da ANC é a certificação de produtos

orgânicos, através do sistema participativo de garantia, regulamentado

pelo Ministério da Agricultura no fim de dezembro de 2010, em que a

qualidade dos produtos é aferida pelos produtores, consumidores,

técnicos e outros membros da sociedade que tenham interesse em

participar do processo. Fica assim permitida a utilização do Selo

Orgânico para alimentos produzidos e processados dentro de normas que

garantem aos consumidores a origem e o tipo de produção daquele

alimento.

Serviço:

Inauguração da Central de Alimentos Orgânicos – Rede Livres

Onde? Portão 17, BOX U01 no Mercado das Flores no Ceasa Campinas

Quando? Dia 8 de junho, às 10h

Por que? https://centralorganicos.com.br/a-central-de-organicos/