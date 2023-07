Central do Cadastro Único passa a usar WhatsApp para facilitar atendimentos feitos pelo setor

A partir de agora, a Central do Cadastro Único de Mogi Guaçu conta com um número de WhatsApp, uma ferramenta que irá acelerar o atendimento ao público. O canal de mensagens oferecerá ao usuário informações sobre inclusão, atualização, transferência, pagamento e a possibilidade de sanar possíveis dúvidas dos diversos serviços oferecidos pelo CadÚnico. O número do WhatsApp é o (19) 99730.0960 e irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O Cadastro Único é um mecanismo de registro do Governo Federal para identificar as famílias de baixa renda do Brasil. A execução é feita pelas Prefeituras dos respectivos municípios. O programa oferece a população, conforme inscrição atualizada de seus usuários, a oportunidade de receber os benefícios ofertados, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros. A criação do WhatsApp é uma iniciativa da equipe do CadÚnico da Secretaria Municipal de Assistência Social.

“A ideia é facilitar a comunicação conosco e o usuário não precisar sair de casa para obter pequenas informações, bem como reduzir o número de atendimento presencial, que é grande. Apenas mensagens serão respondidas”, comentou a secretária da Assistência Social, Leila Maria Ramos.

A Central do CadÚnico de Mogi Guaçu fica localizada na Rua Santa Júlia, n° 111, na Vila Julia. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 16. Além do número do WhatsApp, a equipe pode ser acionada pelo telefone (19) 3851.7710 ou pelo e-mail: sps-contato@mogiguacu.sp.gov.br.