Centro Cultural Casarão recebe as artistas Titane e Letícia Leal pelo projeto Arreuní!

Crédito: Divulgação

Projeto está contemplado pela Lei Paulo Gustavo; A entrada é gratuita

O Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, será palco do projeto Arreuní!, neste domingo, 7 de julho, a partir das 15h, com entrada franca. O evento contará com a presença das artistas Titane e Letícia Leal para uma tarde de música e prosa. A classificação é livre para todos os públicos. O projeto está contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

O evento, organizado pelo curador João Arruda, também violeiro e cantador, promete uma roda descontraída, onde os visitantes poderão imergir na rica cultura popular brasileira. Além da música, o Arreuní! se destaca pela acessibilidade, oferecendo banheiros adaptados e tradução em Libras durante as apresentações.

Titane

Titane, conhecida por sua interpretação eclética que mescla clássicos da MPB, compositores contemporâneos e influências do congado mineiro, traz uma bagagem de quase quatro décadas de carreira, dois DVDs e sete álbuns solo. A artista, que mantém colaborações com nomes de diferentes linguagens artísticas, é profundamente influenciada pelas tradições da cultura afro-mineira, um tema central em suas performances.

Letícia Leal

Já Letícia Leal, violeira, compositora e cantora, originária de Teófilo Otoni (MG), se destaca pela valorização da viola caipira na música popular brasileira, especialmente no choro e no forró. Com mais de 10 anos de trajetória, Letícia não só lançou o álbum “Urutu”, em 2019, como também lidera a Orquestra Belorizontina de Viola Caipira e é uma figura ativa no movimento das Violeiras do Brasil.

Arreuní! é patrocinado pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, além do apoio do Governo Federal e da Lei Paulo Gustavo.

Serviço:

Projeto Arreuní!

Data: 7 de julho (domingo)

Horário: A partir das 15h

Local: Centro Cultural Casarão

Endereço: Rua Aracy de Almeida Câmara, 291, Barão Geraldo – Campinas

Entrada Gratuita