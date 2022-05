Centro Cultural sedia exposição do artista plástico Zép

As obras do artista plástico Zép estão em exposição no hall de entrada do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo. O público terá a oportunidade de prestigiar cerca de 30 trabalhos com domínio de técnica tradicional de mandalas. A exposição pode ser visitada até 30 de maio de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 16h, com entrada franca e classificação etária livre.

O artista José Pereira de Sousa, o Zép, é natural da Paraíba (PB) e reside atualmente em Diadema (SP). Aos 54 anos, destaca-se no cenário como artista plástico mandaleiro por ter se lançado em 2015 na criação de mandalas. No mesmo ano, Zép fez uma de suas maiores exposições de mandalas no Centro Cultural de Diadema batendo o recorde brasileiro com 300 obras, tendo como matéria prima materiais reciclados.

“Meu maior legado é ser criador do Troféu Arte em Movimento, que se tornou a grande premiação independente do Brasil e tem alcance internacional, tendo chegado a países como o Japão, Angola, Espanha, Itália, Chile, Colômbia, entre outros, sendo que uma das cidades brasileiras a sediar a premiação é Mogi Guaçu”, comentou.

O artista recebeu vários prêmios dentro e fora do país e afirmou que “cada prêmio tem o mérito compartilhado com todos que ajudaram na construção do meu trabalho”.