CENTRO CULTURAL TERÁ EXPOSIÇÃO DO PROJETO ‘COLORINDO JAGUARIÚNA’ NESTE FIM DE SEMANA

O Centro Cultural será palco neste fim de semana da exposição “Colorindo Jaguariúna”, coordenado pelo professor Ever San Laurenzo. O evento reúne cerca de 70 telas pintadas por crianças e pelo artista e acontecerá neste sábado e domingo, dias 7 e 8 de setembro, das 9h às 15h, no Vagão Café do Centro Cultural.

Segundo o professor Ever, os temas das obras foram inspirados em pontos turísticos de Jaguariúna. O projeto, que começou no último dia 18 de maio, também contou com a colaboração da professora Li Rossi, da Casa Azul.

“No evento estou apresentando obras de minha autoria no estilo realismo espontâneo, retratando alguns dos participantes do projeto, funcionários e pessoal que nos ajudou nesse período. Foi nota 10, com certeza”, disse o professor.

Foto: divulgação