CENTRO DE CULTURA CAIPIRA TERÁ ‘CAFÉ COM VIOLA’ NESTE DOMINGO

O Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes, volta a ser palco do Café com Viola neste domingo, dia 25 de maio, a partir das 9h, em Jaguariúna. Toda a programação do evento é aberta ao público e gratuita.

O evento deste domingo começará com a apresentação do espetáculo “Meia Xícara de Prosa”, da Coletiva Carochinhas, grupo coordenado pela atriz jaguariunense Júlia Prudêncio e que tem apoio do Edital de Fomento Cultural de Jaguariúna, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. A peça terá acessibilidade em Libras.

A atração musical desta edição ficará por conta da Orquestra de Violeiros de Águas da Prata, a partir das 10h.

O Café com Viola já se tornou uma tradição na cidade. Além da boa música, os participantes podem desfrutar de um delicioso café da manhã com bolo. No local também há feira de artesanato e food trucks, promovendo momentos de convivência e celebração da cultura local.

O evento é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como objetivo valorizar as tradições musicais e proporcionar um espaço de encontro para a comunidade.

SERVIÇO

Café com Viola

Data: 25/05/2025 (domingo)

Horário: das 9h às 12h

Local: Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes

Programação:

9h – Espetáculo “Meia Xícara de Prosa”

10h – Orquestra de Violeiros de Águas da Prata