CENTRO DE EQUOTERAPIA MUNICIPAL “ISABELA VITÓRIA DOS SANTOS ARAÚJO” É INAUGURADO EM ESTIVA GERBI

Na última sexta-feira (24), foi inaugurado em Estiva Gerbi, o Centro de Equoterapia “Isabela Vitória dos Santos Araújo” que será destinado ao trabalho com crianças portadoras de alguma síndrome.

No primeiro dia de funcionamento, estiveram presentes, a prefeita Cláudia Botelho, o secretário de saúde, Sebastião Dias de Freitas Neto, o vereador Fabinho, além de servidores do município e familiares das crianças atendidas.

A equoterapia trata-se de um recurso terapêutico destinado à reabilitação, diferenciando-se do tratamento clínico convencional, pois o mesmo é realizado ao ar livre, estabelecendo um vínculo afetivo entre equipe terapêutica e praticantes, visando proporcionar ganhos motores, emocionais, psicológicos e sociais estabelecendo melhores funções neurológicas e processamento sensorial, oferecendo com isso uma melhor qualidade de vida a todos os alunos participantes do projeto.

Cláudia que já chegou ao recinto emocionada, destacou que o município colhe os frutos das grandes ações de seu governo. “Uma manhã de muita emoção com o início da nossa Equoterapia Municipal. Como é bom ver o sorriso das crianças e mães. Gratidão a todos os profissionais envolvidos. Gratidão ao meu secretário de saúde Tião Trovão. Estamos orgulhosos dessa conquista maravilhosa. Um sonho que se torna realidade. Obrigada Deus”, concluiu a prefeita.