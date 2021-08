Centro de Especialidades Médicas de Mogi Guaçu recebe melhorias das instalações internas

Foram concluídos nesta semana serviços de pintura interna e pequenos reparos de manutenção do Centro de Especialidades Médicas da Secretaria Municipal de Saúde. O trabalho, realizado por meio de parceria com a iniciativa privada, é mais uma importante ação voltada à garantia de mais conforto e adequação no momento do atendimento aos pacientes.

A empresa responsável pelo trabalho cedeu a tintas para que fosse executada a pintura interior do prédio, que há muito tempo se encontrava deteriorada pela falta de manutenção. “Temos procurado fazer uma gestão de parcerias, com forte apoio do empresariado”, reforça o prefeito Rodrigo Falsetti. “Temos conseguido dar passos importantes sem custos aos cofres do município”.

A diretora de departamento da Secretaria de Saúde, Ivete Lira Santos, avalia positivamente a parceria. “O local realmente estava precisando de repaginação e, desta forma, os serviços se iniciaram rapidamente e em 15 dias tudo ficou pronto e muito bonito”, disse.

De acordo com o secretário da pasta, Dr. Guilherme Barbosa, a meta é dar continuidade em ações como esta para que seja dada cara nova também à parte externa do prédio. “Acreditamos muito que a colaboração e o envolvimento da comunidade são essenciais para que os avanços aconteçam e sejam mais rápidos. Estou certo de que logo teremos condições de promover mais melhorias no Centro de Especialidades e em outros equipamentos de saúde de Mogi Guaçu”.