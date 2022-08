CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MUDA DE ENDEREÇO A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA

A partir desta segunda-feira, dia 8 de agosto, o Centro de Especialidades Médicas de Jaguariúna passa a funcionar em novo endereço. A unidade de saúde pública agora atenderá na Rua Amazonas, 504, no prédio que pertence à UniFAJ. Os atendimentos e especialidades não sofrerão nenhuma alteração.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, a mudança de local – o centro foi inaugurado em julho de 2020 na Rua Pará, no Jardim Fontanella – visa dar melhores condições de infraestrutura e atendimento à população e não prevê nenhum custo para o Município, uma vez que trata-se de uma parceria entre a Associação Santa Maria de Saúde (Asamas) e o Grupo UniEduk.

De acordo com a secretária de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, todos os usuários do Centro de Especialidades Médicas já foram comunicados previamente sobre a mudança de local por telefone e via mensagem em aplicativo de celular.

O novo prédio do Centro de Especialidades possui 2.075 metros quadrados de área, com recepção, salas administrativas, consultórios, sanitários, salas de apoio e área de circulação.